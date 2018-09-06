МЛС. Вилья не помог «Нью-Йорк Сити» обыграть «Нью-Инглэнд»

Завершился матч регулярного чемпионата МЛС, в котором встречались «Нью-Йорк Сити» и «Нью-Инглэнд». Единственный гол на 71-й минуте забил 23-летний американец Брайан Райт, который стал для него первым в карьере в лиге.

Экс-форвард сборной Испании Давид Вилья провел на поле 90 минут, но не отметился результативными действиями в этой встрече.

МЛС. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Сити – Нью-Инглэнд – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Райт, 71.