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  • МЛС. Вилья принес победу «Нью-Йорк Сити» над командой Швайнштайгера

МЛС. Вилья принес победу «Нью-Йорк Сити» над командой Швайнштайгера

27 сентября 2018, 06:16
1

Завершился очередной матч регулярного чемпионов МЛС, в котором «Нью-Йорк Сити» на своем встречался с «Чикаго Файр». Счет встречи – 2:0.

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья отметился в этой встрече результативной передачей и забитым голом. Теперь на счету 36-летнего испанца 12 голов и 5 передач в 21 матче этого сезона.

Полузащитник гостей Бастиан Швайнштайгер провел на поле всю игру. Экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян остался в запасе.

МЛС. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Сити – Чикаго Файр – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ринг, 47; 2:0 – Вилья, 51.

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Нью-Йорк Сити Чикаго Файр Вилья Давид Ринг Александер
Комментарии (1)
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Dizayner
1538135859
даже в свои 36 давид феерит там)))
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