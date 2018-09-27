МЛС. Вилья принес победу «Нью-Йорк Сити» над командой Швайнштайгера

Завершился очередной матч регулярного чемпионов МЛС, в котором «Нью-Йорк Сити» на своем встречался с «Чикаго Файр». Счет встречи – 2:0.

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья отметился в этой встрече результативной передачей и забитым голом. Теперь на счету 36-летнего испанца 12 голов и 5 передач в 21 матче этого сезона.

Полузащитник гостей Бастиан Швайнштайгер провел на поле всю игру. Экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян остался в запасе.

МЛС. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Сити – Чикаго Файр – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Ринг, 47; 2:0 – Вилья, 51.