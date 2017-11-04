Лопетеги – об отсутствии Косты в сборной: «Ждем его с января, как начнет играть за «Атлетико»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги накануне товарищеских матчей с Коста-Рикой и Россией рассказал о выборе состава на предстоящие встречи.

«Андрес Иньеста? Он вновь соответствует своей команде, и именно поэтому он в нашем составе. Давид Вилья? Он был в сборной, но получил травму, теперь мы смотрим на другие варианты.

Всегда есть хорошо играющие футболисты. Дани Парехо – один из них. Мы внимательно следим за ним и некоторыми другими игроками.

Луис Альберто? Некоторое время он выступал за «Лацио» на очень высоком уровне. Ранее он уже был близок к вызову в сборную несколько раз. Мы хотим на него посмотреть, потому что он понимает футбол, в который нам нравится играть.

Диего Коста? Нам он очень нравится, но он пока только тренируется в «Атлетико» и не играет. Тем не менее, мы будем ждать его с января.

Альберто Морено? Он игрок стартового состава «Ливерпуля», он постоянно играет, и я очень хорошо его знаю по молодежным командам. Теперь я хочу увидеть его поближе», – сказал Лопетеги.