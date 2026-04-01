Реакция Буффона на невыход сборной Италии на ЧМ-2026

Глава делегации сборной Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение от Боснии и Герцеговины в финальном стыке квалификации ЧМ-2026.

Итальянцы уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Они играли вдесятером с 41-й минуты после удаления Алессандро Бастони.

Боснийцы сравняли счет на 79-й минуте, а по пенальти победили со счетом 4:1.

Италия не отобралась на чемпионат мира в третий раз подряд.

«Если вам заметны позитивные изменения и улучшения в нашей игре, то я очень рад. Это было одной из целей. Но, очевидно, что самой главной целью было попадание на чемпионат мира.

Невыход туда – это действительно очень больно. Сейчас мы рискуем потерять ясность мышления, поэтому я остановлюсь на этом. Мы пробудем здесь до июня, а там посмотрим, что будет дальше», – сказал Буффон.