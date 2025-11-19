Отбор ЧМ-2026. Турция остановила Испанию, 3 сборные забили по 7 голов, ничья Беларуси, поражение Грузии и другие результаты

Завершились заключительные десять матчей 10-го тура европейской квалификации ЧМ-2026.

Сразу три сборные наколотили в ворота соперников по семь голов – Бельгия, Румыния и Уэльс.

Турция прервала победную серию Испании, добыв гостевую ничью. Беларусь набрала еще одно очко в отборе – теперь с Грецией. А Грузия на выезде уступила Болгарии.