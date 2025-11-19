Отбор ЧМ-2026. Турция остановила Испанию, 3 сборные забили по 7 голов, ничья Беларуси, поражение Грузии и другие результаты

Завершились заключительные десять матчей 10-го тура европейской квалификации ЧМ-2026.
Сразу три сборные наколотили в ворота соперников по семь голов – Бельгия, Румыния и Уэльс.
Турция прервала победную серию Испании, добыв гостевую ничью. Беларусь набрала еще одно очко в отборе – теперь с Грецией. А Грузия на выезде уступила Болгарии.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа B. 10 тур
Косово - Швейцария - 1:1 (0:0)Таблица турнира
Голы: 0:1 - Р. Варгас, 47; 1:1 - Ф. Муслия, 74.
Швеция - Словения - 1:1 (0:0)Таблица турнира
Голы: 0:1 - Т. Элшник, 64; 1:1 - G. Lundgren , 87.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа C. 10 тур
Шотландия - Дания - 4:2 (1:0)Таблица турнира
Голы: 1:0 - С. Мактоминей, 3; 1:1 - Р. Хойлунд, 57 (с пенальти); 2:1 - Л. Шенклэнд, 78; 2:2 - П. Доргу, 81; 3:2 - К. Тирни, 90+3; 4:2 - К. МакЛин, 90+8.
Удаления: нет - Р. Кристенсен, 61 (вторая ж.к).
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа E. 10 тур
Болгария - Грузия - 2:1 (2:0)Таблица турнира
Голы: 1:0 - Г. Русев, 10; 2:0 - Ф. Крастев, 24; 2:1 - Л. Лочошвили, 88.
Испания - Турция - 2:2 (1:1)Таблица турнира
Голы: 1:0 - Д. Ольмо, 4; 1:1 - D. Gül , 42; 1:2 - С. Озкан, 54; 2:2 - М. Оярсабаль, 62.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа H. 10 тур
Австрия - Босния и Герцеговина - 1:1 (0:1)Таблица турнира
Голы: 0:1 - Х. Табакович, 12; 1:1 - М. Грегоритч, 77.
Румыния - Сан-Марино - 7:1 (2:1)Таблица турнира
Голы: 0:1 - Н. Джакопетти, 2; 1:1 - С. Байарам, 29; 2:1 - Д. Ман, 42; 3:1 - Д. Валентини, 57 (в свои ворота); 4:1 - Я. Хаджи, 76; 5:1 - А. Рацу, 82; 6:1 - Л. Мунтяну, 86 (с пенальти).
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа J. 10 тур
Бельгия - Лихтенштейн - 7:0 (3:0)Таблица турнира
Голы: 1:0 - Х. Ванакен, 3; 2:0 - Ж. Доку, 34; 3:0 - Ж. Доку, 41; 4:0 - Б. Мехеле, 52; 5:0 - А. Салемакерс, 55; 6:0 - Ш. Де Кетеларе, 57; 7:0 - Ш. Де Кетеларе, 59.
Уэльс - Северная Македония - 7:1 (3:1)Таблица турнира
Голы: 1:0 - Х. Уилсон, 18 (с пенальти); 2:0 - Д. Брукс, 21; 2:1 - Б. Миовски, 23; 3:1 - Б. Джонсон, 37; 4:1 - Д. Джеймс, 57; 5:1 - Х. Уилсон, 75; 6:1 - Х. Уилсон, 81 (с пенальти); 7:1 - Н. Бродхед, 88.
Источник: «Бомбардир»