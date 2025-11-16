Введите ваш ник на сайте
Отбор ЧМ-2026. Португалия уничтожила Армению (9:1) и пробилась в основную стадию турнира

Сегодня, 18:55
7

Португалия крупно победила Армению в отборочном матче ЧМ-2026 со счетом 9:1.

Жоау Невеш и Бруну Фернандеш оформили хет-трики.

Благодаря этой победе сборная Португалии получила прямую путевку на основную стадию турнира.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа F. 10 тур
Португалия - Армения - 9:1 (4:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Р. Вейга, 7; 1:1 - Э. Сперцян, 18; 2:1 - Г. Рамуш, 28; 3:1 - Ж. Невеш, 30; 4:1 - Ж. Невеш, 42; 5:1 - Б. Фернандеш, 45+3 (с пенальти); 6:1 - Б. Фернандеш, 52; 7:1 - Б. Фернандеш, 72 (с пенальти); 8:1 - Ж. Невеш, 81; 9:1 - Ф. Консейсау, 90+3.
Таблица турнира Календарь турнира

Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САНЁК17
1763309228
Что это такое ара? 9-1 это ну это вообще не реально!
Ответить
Красногорск_Фан
1763309631
Майки небось сделают чтобы в них ходить с финальным счетом. Был уверен что Португальцы выйдут напрямую. А тут еще дома так завершили
Ответить
Play
1763310748
Криш такой пир пропустил
Ответить
PushkaStrashnaya
1763311088
Португалия сегодня была на Арарате, а Армения у подножия горы.
Ответить
