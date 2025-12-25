Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В Бразилии сообщили о скором уходе Жерсона из «Зенита»

Сегодня, 19:20
20

Трансфер полузащитника «Зенита» Жерсона в «Крузейро» все ближе.

«Похоже, что сейчас ведется активная подготовка к тому, чтобы «Крузейро» как можно скорее официально объявил о подписании Жерсона.

В последние дни Жерсон был предложен «Крузейро», «Палмейрасу», «Ботафого» и «Флуминенсе». Но только «Крузейро» выразил готовность обсуждать сумму 25 миллионов евро, которую запрашивает «Зенит».

Существует реальный сценарий, при котором защитник «Крузейро» Жонатан Жезус отправится в Россию, Жерсон станет игроком «Крузейро», а бразильцы доплатят определенную сумму для завершения сделки», – сообщил инсайдер Жорже Никола.

  • 28-летний Жерсон в этом сезоне провел 15 матчей за «Зенит», забил 2 гола.
  • Срок его контракта с петербуржцами рассчитан до середины 2030 года.
  • Жерсон пришел в «Зенит» летом из «Фламенго».

Еще по теме:
«Зенит» потребовал 40 миллионов за своего игрока 6
«Зенит» выдвинул клубу Серии А требования по трансферу Жерсона 5
«Палмейрас» отказался от покупки Жерсона у «Зенита» 10
Источник: ютуб-канал Жорже Николы
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Крузейро Жерсон
Рекомендуем
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1766681223
По классике, впихнут неликвид, как за Алберту. ХАХАХА. За Артурика так и не заплатили бабки и не факт что заплатят в обозримом будущем. Энрике -Гранта по цене Майбаха. Но дурачки из Питера до сих пор активничают на бразильском рынке.
Ответить
ziborock
1766682979
Как сороки тащат все что блестит в петушатник на Крестовском, а потом не знают куда деть!
Ответить
Александр-Балашов-google
1766683406
Что то бразильцы в последнее время не особо горят желанием за Зенит играть, то ноют, холодно им, к маме хотят, к сисе, то сами убегают.
Ответить
Дубина
1766684140
мен шлака на щлак)))
Ответить
Император 1
1766686941
Надеюсь уйдёт, только место в стартовом составе занимает.
Ответить
Александр.Т.
1766688424
С начало чемпионата же говорили в руководстве зенита что он не уйдет что адаптация а тут уже стольким клубам его предлагают)
Ответить
Главные новости
ФотоХоланд раскрыл свой реальный вес
21:59
Зенитовец Эракович ответил на предложение «Црвены Звезды»
21:45
Украинский министр – о партнерстве Сафонова и Забарного: «Ситуацию нужно разрешить, это некомфортно для всех»
21:26
2
Форвард «Динамо» переходит в «Спартак», несмотря на угрозы от Степашина
20:53
4
Игрок «Балтики» может стать частью обмена Дивеева на Гонду
20:25
3
Карпин обвинил Сафонова в упущенной победе: «Из-за тебя не выиграли»
19:43
1
В Бразилии сообщили о скором уходе Жерсона из «Зенита»
19:20
20
Президент «Урала» прокомментировал свое пребывание на скамейке во время матчей
18:44
Определено открытие года в российском футболе
18:33
Реакция Бубнова на нового тренера «Спартака»
18:14
5
Все новости
Все новости
Генич высказался о будущем клубе Карпина
20:40
2
В РФС высказались о новом совмещении Карпина
20:13
1
Губернатор Федорищев принял важное решение по Адиеву
19:59
1
В Бразилии сообщили о скором уходе Жерсона из «Зенита»
19:20
18
Мостовой вновь попросился в «Спартак»
19:01
1
Определено открытие года в российском футболе
18:33
Реакция Бубнова на нового тренера «Спартака»
18:14
5
Баринов сделал комплимент будущему партнеру по ЦСКА
17:53
1
Губерниев назвал главное футбольное разочарование 2025 года
17:40
Болельщикам «Спартака» сообщили, чего ждать от предполагаемого нового тренера Карседо
17:28
2
Мостовой определил главное спортивное событие 2025 года
17:15
ВидеоОптимистичный прогноз Кругового на 2026 год
17:05
Определен легионер года в российском футболе
16:45
4
Российский игрок включен в рейтинг лучших вратарей мира до 20 лет вне топ-5 лиг
16:35
1
В Московской области прокомментировали возрождение «Химок»
16:28
«Локомотив» намерен сохранить Пруцева и может предложить «Спартаку» Ракова
16:12
6
Назван лучший игрок РПЛ по числу удачных действий в штрафной соперника
15:55
Игрок «Зенита» высказался о бесах в голове Глушенкова
15:46
8
ЦСКА расстанется с нападающим
15:37
3
Видео«Спартак» выпустил новогодний фильм об исчезновении клуба
15:10
11
Видео«Рубин» продлил контракт с нападающим
14:59
Стало известно, какую сумму «Динамо» хочет получить за Бителло
14:21
«Спартак» продлит контракт с полузащитником
14:01
13
Два клуба РПЛ попали в топ-100 самых дорогих команд мира по стоимости состава
13:49
7
Юран – о «Спартаке»: «Народную команду должен тренировать российский специалист»
13:28
7
Экс-арбитр ФИФА раскрыл, как судьи могут влиять на события в матчах РПЛ
13:15
9
В «Ростове» оценили вероятность снятия команды с чемпионата России
12:57
13
ФотоРейтинг клубов России по стоимости состава
12:48
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 