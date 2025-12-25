В Бразилии сообщили о скором уходе Жерсона из «Зенита»

Трансфер полузащитника «Зенита» Жерсона в «Крузейро» все ближе.

«Похоже, что сейчас ведется активная подготовка к тому, чтобы «Крузейро» как можно скорее официально объявил о подписании Жерсона.

В последние дни Жерсон был предложен «Крузейро», «Палмейрасу», «Ботафого» и «Флуминенсе». Но только «Крузейро» выразил готовность обсуждать сумму 25 миллионов евро, которую запрашивает «Зенит».

Существует реальный сценарий, при котором защитник «Крузейро» Жонатан Жезус отправится в Россию, Жерсон станет игроком «Крузейро», а бразильцы доплатят определенную сумму для завершения сделки», – сообщил инсайдер Жорже Никола.