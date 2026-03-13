Мостовой рассказал о лицемерах в футболе: «Готовы ножичек и вилочку в спинку»

Александр Мостовой порассуждал о лицемерии в футбольном мире.
«Ну, вы же знаете, в футболе, елки-палки, что я только не видел, кого я только не видел, что внутри творится там, поверьте мне, вам готовы и ножичек в спинку, и вилочкой.
Когда все хорошо, вроде все прекрасно, красиво, а как только что-то где-то, те же самые, которые тебя облизывают, целуют, как сейчас я вижу, многие делают, они же тебя готовы [растоптать]», – сказал Мостовой.
- 57-летний полузащитник начинал в «Спартаке» и дважды (1987, 1989) становился чемпионом СССР.
- В Европе Мостовой поиграл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
Источник: RTVI