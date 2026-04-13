Три основных игрока «Динамо» пропускают матч с «Акроном» из-за травм

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев перед игрой 24-го тура РПЛ против «Акрона» рассказал о кадровых потерях своей команды.

– В этой встрече играет Лещук, Лунева даже нет в заявке. Почему?

– В матче с «Краснодаром» Лунев усугубил травму, которая у него была. Сейчас он будет восстанавливаться и долечиваться. Совместно с тренером вратарей было принято решение, что играет Лещук.

Бителло и Касерес? У них тоже повреждения. Нецелесообразно было их использовать. Есть небольшой перегруз в мышцах. Было принято решение не рисковать, им нужно больше времени для восстановления.

– Почему Глебов практически не получает игрового времени?

– Сейчас такая ситуация, что тактически в опорной зоне требуется другой футболист. Но Глебов хорошо тренируется, мы рассчитываем на него, в ближайшее время вы его увидите.