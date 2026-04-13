Пономарев нашел позитив в турнирном положении ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о проблемах команды в весенней части сезона-2025/26.
«Я стараюсь не переживать. Ну куда переживать-то из-за ЦСКА? У меня и так была мерцательная аритмия.
Я стараюсь заглушить недовольства и волнения, думать о другом. Например, заглянул в турнирную таблицу, увидел, что мы ниже шестого места не опустимся. Хоть что-то хорошее стараюсь находить в этом.
Но нам надо делать коренные изменения. Так нельзя уже», – заявил Пономарев.
- ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 42 очками в 24 турах.
- После зимней паузы армейцы проиграли 5 из 9 матчей.
- Следующий соперник – «Крылья Советов» (18 апреля).
Источник: «Советский спорт»