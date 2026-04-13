Бывший судья Николаев прокомментировал удаление Педро

Бывший арбитр категории ФИФА Алексей Николаев оценил решение арбитра Сергея Карасева удалить вингера «Зенита» Педро в матче 24‑го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

«Конечно, важно здесь, что [попадает] открытыми шипами, важно и место контакта. Если бы было со стопой, то желтая. Поскольку попадает конкретно в голень Сперцяну, то красная. То, что нога не стоит на земле, сберегло Сперцяна от перелома. Если у кого-то есть сомнения, то пусть посмотрят фотографию голени, которую выложил Сперцян.

Для меня красная карточка правильная, я вполне поддерживаю решение Сергея Иванова, Сергея Чебана [арбитров VAR] и Сергея Карасева. Потому что не было другого выбора. Мы видим, куда попадает открытыми шипами Педро, это главный, на мой взгляд, аргумент за красную карточку», – сказал Николаев.