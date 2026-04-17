  • Радимов раскритиковал Сперцяна за поступок после матча с «Зенитом»

Радимов раскритиковал Сперцяна за поступок после матча с «Зенитом»

17 апреля, 13:51
28

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о поступке капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна после матча команд в 24-м туре РПЛ.

  • Команды 12 апреля сыграли в Санкт-Петербурге вничью 1:1.
  • На 78‑й минуте нападающий «Зенита» Педро получил красную карточку после видеопросмотра за фол на Сперцяне.
  • После игры Сперцян опубликовал фотографию ноги с ссадинами и кровавыми подтеками.

«Я объективно не понимаю, за что здесь штрафной. Педро первым играет в мяч, и Сперцян бьет ему по подошве. Где вы вообще здесь увидели нарушение? Я про желтую или красную карточку даже заикаться не буду. Это не нарушение в моем понимании.

Я согласен, что это мужская борьба, и Сперцян просто сам опоздал к этому моменту. Иначе такие единоборства и вторые нейтральные мячи не выигрываются – здесь по‑другому никак. Педро первый на мяче, и Сперцян сам попадает. Это точно не нарушение.

Я очень хорошо отношусь к Сперцяну и уважаю его как футболиста. Но если вы говорите, что были опубликованы фото его ноги, считаю, что в этой ситуации Эдик был неправ. Он должен был сказать, что не стоит это выносить – это мужская игра, всe остаeтся на поле, в душе и раздевалке.

Думаю, ему точно не нужно было это делать, потому что это мужская игра, которая в моeм понимании даже не тянет на нарушение», – сказал Радимов.

  • Ранее «Зенит» обратился в КДК с просьбой об отмене красной карточки Педро.
  • Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС сегодня признала, что бразильцу должные следовало показать желтую карточку за этот эпизод.

Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Сперцян Эдуард Педро Радимов Владислав
Комментарии (28)
Император 1
1776427063
Да ладно, этот нытик так очень часто делаети не только с Зенитом, например с Ростовом, Ахматом
Evgenijgerasimov607@gmail
1776427263
Буланкин разбушлатился не по детски...
Foxitkuban
1776429038
"Радимов раскритиковал Сперцяна" "Аршавин проанализировал риски «Краснодара»" Не многовато ли Зенитовцы обсуждают Краснодар? К чему бы это?
anatolich72
1776429979
Питерских понесло неслабо. Вторую неделю визжат и всё о чужом. В своё корыто суньтесь одни балерины и провокаторы в команде.
Анатолий-Зыба-vkontakte
1776430023
Наверное эта идея с ногой Сперцяна принадлежит совсем не игроку , и сейчас я понимаю Быки пойдут на любую подлость для достижения цели , а какая цель все понимают
TOMSON
1776430912
Не по пацански еще скажи… Самый любимый аргумент, когда аргументов больше нет.
Инсаров
1776431612
Он гвоздиком после матча ногу расцарапал.
radga
1776434994
Интересно, как бы вел себя Радимов будь он на месте Сперцяна?
За что бан ?
1776449030
Корёжит крючкохвостых .
crf57
1776520067
Сперцян разнылся прям как девочка! Стыдно,а еще армянин!
