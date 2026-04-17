Радимов раскритиковал Сперцяна за поступок после матча с «Зенитом»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о поступке капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна после матча команд в 24-м туре РПЛ.

Команды 12 апреля сыграли в Санкт-Петербурге вничью 1:1.

На 78‑й минуте нападающий «Зенита» Педро получил красную карточку после видеопросмотра за фол на Сперцяне.

После игры Сперцян опубликовал фотографию ноги с ссадинами и кровавыми подтеками.

«Я объективно не понимаю, за что здесь штрафной. Педро первым играет в мяч, и Сперцян бьет ему по подошве. Где вы вообще здесь увидели нарушение? Я про желтую или красную карточку даже заикаться не буду. Это не нарушение в моем понимании.

Я согласен, что это мужская борьба, и Сперцян просто сам опоздал к этому моменту. Иначе такие единоборства и вторые нейтральные мячи не выигрываются – здесь по‑другому никак. Педро первый на мяче, и Сперцян сам попадает. Это точно не нарушение.

Я очень хорошо отношусь к Сперцяну и уважаю его как футболиста. Но если вы говорите, что были опубликованы фото его ноги, считаю, что в этой ситуации Эдик был неправ. Он должен был сказать, что не стоит это выносить – это мужская игра, всe остаeтся на поле, в душе и раздевалке.

Думаю, ему точно не нужно было это делать, потому что это мужская игра, которая в моeм понимании даже не тянет на нарушение», – сказал Радимов.