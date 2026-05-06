Заявление «Локо» о состоянии Комличенко

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко перенес операцию.
«Здоровья, Коля.
Николай Комличенко успешно прооперирован в Москве после травмы колена. Операцию в Городской клинической больнице имени С.С. Юдина провeл кандидат медицинских наук Сластинин Владимир Викторович.
Теперь желаем такой же успешной реабилитации и скорейшего возвращения!» – написали москвичи.
- 30-летний футболист в пятницу травмировался в ходе дерби с «Динамо» (1:1).
- В этом сезоне Комличенко забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
- Прошлым летом он перешел в «Локомотив» из «Ростова» за 1,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»