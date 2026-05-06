«Локомотив» не стал платить за операцию Комличенко в Европе

Бывший глава пресс-службы «Локомотива» Андрей Бодров обратил внимание, что клуб не стал отправлять травмированного Николая Комличенко на операцию в Европу.
«Вопросы здоровья – деликатная тема.
Но операция по чувствительному диагнозу в России – не самая обычная практика. Владимир Викторович сделал свою работу хорошо, иначе не было бы его упоминания.
Ноль соображений. Просто факт. В наше время было так: если вечером травма, то завтрак в Шереметьево, а обед в больничных покоях европейской клиники», – написал Бодров.
- 30-летний футболист в пятницу травмировался в ходе дерби с «Динамо» (1:1).
- В этом сезоне Комличенко забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
- Прошлым летом он перешел в «Локомотив» из «Ростова» за 1,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова