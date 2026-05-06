«Локомотив» не стал платить за операцию Комличенко в Европе

Бывший глава пресс-службы «Локомотива» Андрей Бодров обратил внимание, что клуб не стал отправлять травмированного Николая Комличенко на операцию в Европу.

«Вопросы здоровья – деликатная тема.

Но операция по чувствительному диагнозу в России – не самая обычная практика. Владимир Викторович сделал свою работу хорошо, иначе не было бы его упоминания.

Ноль соображений. Просто факт. В наше время было так: если вечером травма, то завтрак в Шереметьево, а обед в больничных покоях европейской клиники», – написал Бодров.