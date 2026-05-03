Игрок сборной России выбыл до конца сезона

«Локомотив» сообщил, что для нападающего Николая Комличенко сезон-2025/26 досрочно завершен.
30-летний футболист в пятницу травмировался в ходе дерби с «Динамо» (1:1).
«Обследование подтвердило первоначальный диагноз медицинского штаба команды – повреждение наружной боковой связки колена.
В ближайшее время форвард пройдeт дообследование с целью выработки оптимального плана лечения. Но сезон для него точно завершeн.
Вернeшься сильнее, Коля! Сил и скорейшего восстановления», – говорится в публикации «Локо».
- В этом сезоне Комличенко забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
- Прошлым летом он перешел в «Локомотив» из «Ростова» за 1,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»