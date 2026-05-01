Галактионов – о травме Комличенко: «Прогнозы не очень хорошие»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о травмах Сесара Монтеса и Николая Комличенко.

Мексиканский защитник и российский форвард не смогли доиграть матч 28-го тура РПЛ против «Динамо».

Столичное дерби на «РЖД Арене» завершилось ничьей со счетом 1:1.

«Локо» идет на третьем месте в таблице РПЛ, «Динамо» – на восьмом.

– Насколько серьезны повреждения Монтеса и Комличенко?

– По Монтесу пока тяжело сказать. Он почувствовал что‑то с приводящей мышцей.

У Николая дела похуже, с коленом что‑то. Предварительно прогнозы не очень хорошие.