Галактионов – о травме Комличенко: «Прогнозы не очень хорошие»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о травмах Сесара Монтеса и Николая Комличенко.
Мексиканский защитник и российский форвард не смогли доиграть матч 28-го тура РПЛ против «Динамо».
- Столичное дерби на «РЖД Арене» завершилось ничьей со счетом 1:1.
- «Локо» идет на третьем месте в таблице РПЛ, «Динамо» – на восьмом.
– Насколько серьезны повреждения Монтеса и Комличенко?
– По Монтесу пока тяжело сказать. Он почувствовал что‑то с приводящей мышцей.
У Николая дела похуже, с коленом что‑то. Предварительно прогнозы не очень хорошие.
Источник: «Матч ТВ»