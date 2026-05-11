Галактионов высказался об усилении состава «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после домашней победы над «Балтикой» (1:0) в 29-м туре РПЛ высказался на тему усиления состава.

– В летнее трансферное окно какие позиции хотите усилить?

– Рассуждать на тему усилений не очень актуально. Есть игроки, которыми мы гордимся, они стараются, бьются. Понятно, что всегда хочется усиления. Трансферный комитет всегда собирается. Будем работать в этом направлении, будем работать над точечными усилениями. Но опять же, нам важны те игроки, которые выступают у нас сейчас.

– Считаете, что эта игра – доказательство того, что Митрюшкин в любом случае «зарешает» даже в отсутствие Батракова?

– Антон – капитан и лидер. Алексей же тот игрок, который делает разницу. Чем больше таких игроков будет в старте, те больше идей мы сможем реализовать.

– Есть ощущение, что Батраков боится играть с аутсайдерами?

– Нет. Любые соперники готовятся. Сейчас напряженный чемпионат. Любая команда внизу тоже разбирает соперников. Когда против него играют плотно, грубовато, то вау‑эффект может пропасть. Мы привыкли, что он играет либо очень хорошо, либо супер. Сейчас он все равно играет очень хорошо. Будем надеяться, что супер будет в следующем матче.