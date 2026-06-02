«Флуминенсе» сделал главной трансферной целью игрока «Зенита»

«Флуминенсе» сохранил интерес к центральному защитнику «Зенита» Нино.

Бразильский клуб сделал его главной трансферной целью на текущее лето.

Зимой «Флуминенсе» тоже пытался заполучить игрока, но тогда его отказались отпускать посреди сезона.