«Флуминенсе» сделал главной трансферной целью игрока «Зенита»

«Флуминенсе» сохранил интерес к центральному защитнику «Зенита» Нино.
Бразильский клуб сделал его главной трансферной целью на текущее лето.
Зимой «Флуминенсе» тоже пытался заполучить игрока, но тогда его отказались отпускать посреди сезона.
- В январе 2024 года «Зенит» приобрел Нино за 5 миллионов евро.
- С тех пор бразилец провел 83 матча, оформив в них 4+4.
- Его контракт с петербургским клубом действует до лета 2028-го.
- Сам Нино говорил, что хочет вернуться в Бразилию.
Источник: твиттер Экрема Конура