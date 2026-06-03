Московский клуб готов купить Даку при двух условиях

«Локомотив» готов приобрести у «Рубина» нападающего Мирлинда Даку при определенных условиях.

Красно-зеленые должны продать полузащитника Алексея Батракова и обменять нападающего Дмитрия Воробьева в «Спартак» на полузащитника Данила Пруцева с доплатой от красно-белых.

20-летний Батраков, который может перейти в «ПСЖ», оценивается Transfermarkt в 28 миллионов евро.