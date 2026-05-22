Пономарев оценил перспективы Джикии в РПЛ

Владимир Пономарев, бывший защитник ЦСКА и сборной СССР, оценил перспективы Георгия Джикии в РПЛ.

32-летний защитник выступает за турецкий «Антальяспор» с июля 2025 года.

Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

По итогам завершившегося сезона команда заняла 16-е место в Суперлиге и вылетела во второй по силе дивизион чемпионата Турции.

Ранее агент футболиста Владимир Кузьмичев заявил, что обсудит будущее своего клиента в клубе после вылета, и допустил переход защитника в клуб РПЛ.

«Может сыграть где-то, где команды из нижней половины таблицы – ниже десятого места. Для основной команды хорошего топ-уровня он не подойдет», – сказал Пономарев.

Также он ответил на вопрос о возможном возвращении Джикии в московский «Спартак», за который тот выступал с 2017 по 2025 год. По мнению Пономарева, этот вариант исключен.