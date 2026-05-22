Заявление «Динамо» о возвращении Шварца

Пресс-служба «Динамо» опубликовало заявление по случаю возвращения в команду Сандро Шварца.

«Немецкий специалист Сандро Шварц стал главным тренером московского «Динамо», подписав трeхлетний контракт с клубом до лета 2029 года. Он приступит к работе с командой на летних сборах.

Вместе со Шварцем штаб команды пополнит ассистент Волкан Булут. Об остальных изменениях клуб сообщит позднее.

47-летний тренер ранее возглавлял «Динамо» с октября 2020 года по май 2022-го. Под его руководством команда показывала яркий, атакующий футбол и впервые за 14 лет завоевала бронзовые медали чемпионата России, а также дошла до финала Кубка страны.

Также при Сандро в главной команде заиграли Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев, Александр Кутицкий и Арсен Захарян.

После отъезда из России Шварц почти год отработал в качестве главного тренера берлинской «Герты», а потом два года руководил «Нью-Йорк Ред Буллз», который в 2024 году вывел в финал Кубка МЛС.

Желаем Сандро успехов во главе «Динамо» и достижения наших общих целей!» – написали динамовцы.