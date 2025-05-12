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Динамо
Александр Кутицкий
€ 1 млн
Александр Кутицкий
Динамо
1 января 2002 (24), Москва
#50 | Полузащитник
183 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Игрок, из-за которого «Динамо» опубликовало «50 лет дна», отреагировал на конфуз
21 февраля
2
Фото
«Динамо» случайно опубликовало надпись «50 лет дна»
20 февраля
9
Раскрыта последняя просьба Лички к игрокам «Динамо» перед отставкой
2025.05.12 12:01
Фото
«Динамо» продлило контракт с 23-летним воспитанником
2025.04.04 18:47
1
«Динамо» вдвое повысило оклад российскому опорнику
2025.04.03 11:02
«Динамо» собирается продлить контракт с российским опорником
2024.12.21 13:17
Опубликована сборная 18-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.12.09 18:52
5
Агент динамовца Кутицкого – о травме игрока: «Это для тех, кто говорит, что футболисты много зарабатывают»
2023.10.25 15:33
1
Полузащитник «Динамо» перенес операцию и выбыл до весны
2023.10.24 22:33
1
Восемь игроков РПЛ были проверены на допинг в марте
2023.04.14 15:19
«Динамо» продлило контракты с двумя футболистами молодежной сборной России («СЭ»)
2022.12.15 16:44
Фото
ДФЛ обновила список номинантов на премию «Первая пятерка»
2022.11.23 13:54
Кутицкий: «Динамо» поборется за топ-3. «Зенит» и «Ростов» оступаются, «Спартак» неидеальный»
2022.11.08 23:59
3
Кутицкий: «Не могу представить себя в «Спартаке» или ЦСКА. Уверен на 90%, что не перейду туда»
2022.10.24 17:43
4
Кутицкий оценил решение Сазонова выступать за сборную Грузии
2022.09.23 17:52
Кутицкий: «Раньше выводил Шунина на поле, а теперь играю с ним в одной команде»
2022.08.03 11:33
2
Кутицкий, Захарян, Смолов – в основе «Динамо» на игру с «Ростовом»; Карпин выпустил Осипенко, Уткина, Комличенко
2022.07.17 19:11
Кутицкий, Макаров, Захарян выйдут с первых минут у «Динамо» против «Уфы»; Журавлев, Касинтура, Агаларов – в старте гостей
2021.12.05 15:42
Аюпов, Прудников, Диалло сыграют у «Оренбурга» против «Динамо»; Лещук, Кутицкий, Захарян – в основе гостей
2021.10.26 14:12
1
Шварц выпустил на матч с ЛАСК Будачева, Кутицкого, Лаксальта
2021.07.03 17:33
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