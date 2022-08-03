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    Кутицкий: «Раньше выводил Шунина на поле, а теперь играю с ним в одной команде»

    Защитник «Динамо» Александр Кутицкий рассказал, что с детства связан с клубом.

    – Матчи хоккейного «Динамо» ты посещаешь, а в детстве следил за футбольным?

    – Да, ходил на игры, подавал мячи, иногда выводил футболистов на поле. Например, Антона Шунина, а теперь играю вместе с ним в одной команде. Помню, что застал совсем молодого Федю Смолова. Я им про эти моменты не рассказывал, но, может быть, ещe напомню.

    • 20-летний Кутицкий стоит 300 тысяч евро.
    • Уроженец Москвы – воспитанник «Динамо».
    • В сезоне РПЛ Кутицкий не пропустил ни матча.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4692

      Беспонтий 55 минут назад

      кому Федя
      а кому Михалыч..

      ты ещё Антон Владимировича Шуней назови

      ещё один щенок норовит задрать заднюю лапу
      не упал бы

      0
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      Рейтинг: +16605

      Cleaner 1 час назад

      Кутицкий невзначай назвал Шунина старым...

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