Кутицкий: «Раньше выводил Шунина на поле, а теперь играю с ним в одной команде»

кому Федя
а кому Михалыч..
ты ещё Антон Владимировича Шуней назови
ещё один щенок норовит задрать заднюю лапу
не упал бы
Защитник «Динамо» Александр Кутицкий рассказал, что с детства связан с клубом.
– Матчи хоккейного «Динамо» ты посещаешь, а в детстве следил за футбольным?
– Да, ходил на игры, подавал мячи, иногда выводил футболистов на поле. Например, Антона Шунина, а теперь играю вместе с ним в одной команде. Помню, что застал совсем молодого Федю Смолова. Я им про эти моменты не рассказывал, но, может быть, ещe напомню.
- 20-летний Кутицкий стоит 300 тысяч евро.
- Уроженец Москвы – воспитанник «Динамо».
- В сезоне РПЛ Кутицкий не пропустил ни матча.