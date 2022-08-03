Кутицкий: «Раньше выводил Шунина на поле, а теперь играю с ним в одной команде»

Защитник «Динамо» Александр Кутицкий рассказал, что с детства связан с клубом.

– Матчи хоккейного «Динамо» ты посещаешь, а в детстве следил за футбольным?

– Да, ходил на игры, подавал мячи, иногда выводил футболистов на поле. Например, Антона Шунина, а теперь играю вместе с ним в одной команде. Помню, что застал совсем молодого Федю Смолова. Я им про эти моменты не рассказывал, но, может быть, ещe напомню.