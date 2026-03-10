Еще один клуб РПЛ хочет прилететь в закрытый ростовский аэропорт

Московское «Динамо» намерено добраться до Ростова-на-Дону на самолете. Об этом заявил генеральный директор столичного клуба Павел Пивоваров.
Ранее «Балтике» разрешили прилететь в закрытый аэропорт «Платов».
– У «Динамо» следующая игра с «Ростовом», как планируете добираться? Появился же прецедент «Балтики», которая прилетела в закрытый аэропорт Ростова «Платов».
– Мы обязательно будем прорабатывать вопрос прилeта в «Платов».
- Аэропорт «Платов» официально закрыт для гражданской авиации с февраля 2022 года.
- В Росавиации сообщили, что в отдельных случаях выдаются специальные допуски.
- «Ростов» примет «Динамо» в субботу, 14 марта, в 18:15 по московскому времени
Источник: Legalbet