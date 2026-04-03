Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Экспресс на матчи 4 апреля: «Динамо» и «Бавария» победят, «Боруссия» Д обменяется голами со «Штутгартом»

Экспресс на матчи 4 апреля: «Динамо» и «Бавария» победят, «Боруссия» Д обменяется голами со «Штутгартом»

3 апреля, 11:53

Два мощных фаворита дома («Динамо» М и «Динамо» К), победа абсолютного лидера («Бавария») плюс топ-матч в Германии, где обе команды регулярно забивают. Общий коэффициент – 4.55.

Все матчи проходят 4 апреля. Хронологический порядок – по времени начала.

1. «Фрайбург» – «Бавария» (Бундеслига, 16:30 мск)

Ставка: победа «Баварии» за 1.40

«Бавария» – абсолютный монстр в этом сезоне. Команда не проигрывает в 12 последних матчах и забивает в 30 последних подряд. Лучшая атака лиги (97 голов), Харри Кейн с 51 голом. «Фрайбург» дома силeн (не проигрывает в 12 из 13 последних домашних матчей), но в личных встречах с мюнхенцами шансов практически нет – «Бавария» забивает «Фрайбургу» в 26 очных встречах подряд. Даже с учeтом возможной ротации состава перед еврокубками второй состав «Баварии» обязан обыгрывать середняка.

Вывод: победа «Баварии» – один из самых надeжных пунктов экспресса (вероятность 85-90%).

2. «Динамо» М – «Оренбург» (РПЛ, 17:30 мск)

Ставка: победа «Динамо» М с форой -1 за 1.72

Московское «Динамо» при Ролане Гусеве выглядит уверенно весной. Команда достойно сыграла с «Зенитом» (1:3 – счeт не отражает игру) и обыграла «Ростов» на выезде. «Оренбург» находится в зоне вылета и, хотя сенсационно обыграл «Зенит» дома, на выезде против такого соперника вряд ли покажет чудо. В последних очных встречах «Динамо» разгромило «Оренбург» 5:1 дома и 3:1 в гостях. Разрыв в классе слишком велик.

Вывод: победа «Динамо» с форой -1 заходит с вероятностью 75-80%.

3. «Динамо» Киев – «Карпаты» (УПЛ, 18:00 мск)

Ставка: победа «Динамо» Киев за 1.25

Киевляне в фантастической форме: 7 побед подряд, 10 побед в последних 10 матчах, лучшая атака в лиге (49 голов, 2.33 в среднем). В последних 5 играх «Динамо» забивает 3.00 гола за матч, пропуская всего 0.40. «Карпаты» тоже в хорошей форме (3 победы подряд), но против такого «Динамо» на выезде у них практически нет шансов. В личных встречах киевляне не проигрывают в 6 последних матчах и забивают в 6.

Вывод: победа «Динамо» Киев заходит с вероятностью 85-90%.

4. «Штутгарт» – «Боруссия» Д (Бундеслига, 19:30 мск)

Ставка: обе забьют (да) за 1.40

Встреча двух сильнейших атакующих команд Бундеслиги. «Штутгарт» забивает в 12 последних матчах подряд, «Боруссия» – в 10. Оборона при этом хромает у обоих: «Штутгарт» пропускает 1.60 за игру в последних 5 матчах, дортмундцы – 2.00. В личных встречах «Штутгарт» не проигрывает 7 матчей подряд, но «Боруссия» стабильно забивает в 3 последних очных встречах. Коэффициент 1.40 – отличная цена для такого сценария.

Вывод: голы будут у обеих ворот с вероятностью 80-85%.

🎯 Итоговый экспресс

Матч Время (мск) Ставка Коэф.
«Фрайбург» – «Бавария» 16:30 П1 (победа «Баварии») 1.40
«Динамо» М – «Оренбург» 17:30 П1 с форой -1 1.72
«Динамо» Киев – «Карпаты» 18:00 П1 (победа «Динамо» Киев) 1.35
«Штутгарт» – «Боруссия» Д 19:30 ОЗ (обе забьют, да) 1.40
Итого 4.55

Рекомендуемая сумма: 2-3% от игрового банка. Экспресс собран из четырeх событий с высоким уровнем надeжности.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Оренбург Динамо Оренбург Динамо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
1
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
6
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Аршавин прокомментировал поражение «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:27
4
Все новости
Бундеслига. «Бавария» вырвала волевую победу над «Фрайбургом» (3:2), у Бишофа дубль
4 апреля
Экспресс на матчи 4 апреля: «Динамо» и «Бавария» победят, «Боруссия» Д обменяется голами со «Штутгартом»
3 апреля
Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Бундеслиги
2 апреля
Генич двумя словами отреагировал на растолстевшего Бонифаци
2 апреля
«Айнтрахт» принял решение по автору золотого гола ЧМ-2014
2 апреля
1
ФотоФорвард сборной Нигерии набрал 30 кг за 3 месяца
1 апреля
4
«Бавария» избавится от экс-защитника сборной Португалии
30 марта
Стало известно, сможет ли Нойер сыграть против «Реала»
30 марта
1
Игрока «Баварии» оценили в 250 миллионов
29 марта
2
Тренер из системы клуба Бундеслиги совершил каминг-аут
25 марта
14
Клопп ответил на вопрос о работе в сборной Германии
24 марта
1
Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal
22 марта
1
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Унион», Гнабри оформил дубль
21 марта
1
Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров
20 марта
9
Бундеслига. «Бавария» вдевятером удержала гостевую ничью с «Байером» (1:1)
14 марта
1
«Боруссия» объявила об уходе еще двух игроков
13 марта
«Вольфсбург» будет спасаться от вылета с тренером, побеждавшим ЦСКА
10 марта
«Боруссия» расстанется с основным полузащитником
8 марта
Заявление «Баварии» о травме Нойера
7 марта
Бундеслига. «Бавария» легко победила Гладбах (4:0), у Диаса 1+1
7 марта
1
Бундеслига. «Бавария» вырвала победу у дортмундской «Боруссии» (3:2), у Кейна дубль
28 февраля
1
Бундеслига. «Бавария» едва не упустила 3:0 против «Айнтрахта» (3:2), у Кейна дубль
21 февраля
Кейн идет за рекордом Левандовского: «Нет ничего невозможного!»
15 февраля
«Бавария» изменила позицию по трансферу Осимхена
15 февраля
1
Кейн забил 500 голов и опередил Роналду
14 февраля
3
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Вердер» благодаря дублю Кейна (3:0)
14 февраля
Фото«Бавария» продлила контракт с защитником сборной Франции
13 февраля
2
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (5:1), у Кейна 2+1
8 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 