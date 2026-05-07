Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal после полуфиналов ЛЧ

Goal опубликовал обновленный рейтинг главных претендентов на следующий «Золотой мяч».
За неделю фаворит на получение награды не изменился – это форвард «Баварии» Гарри Кейн.
Топ-10 рейтинга от Goal выглядит так:
- Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);
- Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);
- Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);
- Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);
- Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции);
- Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);
- Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);
- Витинья («ПСЖ», сборная Португалии);
- Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии).
Источник: Goal