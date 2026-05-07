  • Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal после полуфиналов ЛЧ

Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч»-2026 от Goal после полуфиналов ЛЧ

Вчера, 18:48
8

Goal опубликовал обновленный рейтинг главных претендентов на следующий «Золотой мяч».

За неделю фаворит на получение награды не изменился – это форвард «Баварии» Гарри Кейн.

Топ-10 рейтинга от Goal выглядит так:

  1. Гарри Кейн («Бавария», сборная Англии);
  2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);
  3. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);
  4. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);
  5. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции);
  6. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);
  7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);
  8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);
  9. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии);
  10. Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии).

С предыдущей версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

Кейн повторил бомбардирский рекорд Левандовского
Кейн высказался о вылете «Баварии» от «ПСЖ» в полуфинале ЛЧ 1
Сака повторил достижение Лэмпарда, Руни и Кейна 1
Источник: Goal
Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 Рейтинг Манчестер Сити Реал Арсенал ПСЖ Барселона Бавария Кейн Гарри Дембеле Усман Мбаппе Килиан Райс Деклан Холанд Эрлинг Кварацхелия Хвича Диас Луис Витинья Олисе Майкл Ямаль Ламин
bset
1778170165
Удачи Кейну. Надеюсь, выиграет ЛЧ и возьмет ЗМ. А Хвича со своей рекордной серией голевых действий обойдется.
BRO_football
1778172949
Надо было Сафонова поставить хотя бы на 10 место в номинации, чтобы у всех ненавистников России подгорело в одном месте.
FCSpartakM
1778176348
Ну в целом, если Кейн не получит награду, то будет максимально странно.
Oldtrafford83
1778220098
Чтобы урагану забрать ЗМ Англии надо выигрывать ЧМ, других вариантов нет)
