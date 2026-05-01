Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal

1 мая, 00:49
5

Сайт Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч».

Его по-прежнему возглавляет нападающий «Баварии» Гарри Кейн. В топ-10 попал вингер «Барселоны» Рафинья.

Топ-15 рейтинга выглядит так.

1. Гарри Кейн («Бавария»);

2. Майкл Олисе («Бавария»);

3. Ламин Ямаль («Барселона»);

4. Луис Диас («Бавария»);

5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

6. Килиан Мбаппе («Реал»);

7. Усман Дембеле («ПСЖ»);

8. Деклан Райс («Арсенал»);

9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);

10. Хулиан Альварес («Атлетико»);

11. Витинья («ПСЖ»);

12. Габриэл («Арсенал»);

13. Лионель Месси («Интер Майами»);

14. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);

15. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).

Источник: Goal
Комментарии (5)
Боцман59rus
1777592025
_ а что делают в рейтинге покорители соеденительных штатов и ближнего востока?
Бумбраш
1777600554
А где Алехандро Дельфиньо??? А Очерненный Кордоба???
Psih86
1777610980
Хвича должен быть куда выше!
Play
1777618812
В сезон чемпионата мира, вообще нет смысла составлять какие-то рейтинги до самого чемпионата мира. Первая тройка выглядит предпочтительно, чья сборная лучше выступит на ЧМ, тот, скорее всего, и возьмёт. Но ещё развязка ЛЧ впереди, и какой-нибудь Райс или Альварес могут выстрелить на финише.
