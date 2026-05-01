Рейтинг претендентов на «Золотой мяч» от Goal

Сайт Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч».
Его по-прежнему возглавляет нападающий «Баварии» Гарри Кейн. В топ-10 попал вингер «Барселоны» Рафинья.
Топ-15 рейтинга выглядит так.
1. Гарри Кейн («Бавария»);
2. Майкл Олисе («Бавария»);
3. Ламин Ямаль («Барселона»);
4. Луис Диас («Бавария»);
5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
6. Килиан Мбаппе («Реал»);
7. Усман Дембеле («ПСЖ»);
8. Деклан Райс («Арсенал»);
9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
10. Хулиан Альварес («Атлетико»);
11. Витинья («ПСЖ»);
12. Габриэл («Арсенал»);
13. Лионель Месси («Интер Майами»);
14. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);
15. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
Источник: Goal