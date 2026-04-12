  • «Душевая, голые мужские тела»: у Кирьякова есть вопросы к назначению нового тренера «Униона»

«Душевая, голые мужские тела»: у Кирьякова есть вопросы к назначению нового тренера «Униона»

Сегодня, 15:15
3

Бывший динамовец Сергей Кирьяков прокомментировал смену главного тренера в «Унионе».

  • Команду из Берлина вместо Штеффена Баумгарта возглавила Мари-Луиза Эта.
  • Это первая женщина, ставшая главным тренером в мужском клубе из топ-5 лиг Европы.

«Неожиданное ноу-хау. Ещe никто не додумывался до такой идеи, немцы стали первопроходцами.

Сразу всплывают разные нюансы – раздевалка, голые мужские тела, душевая. Даже не знаю, что из этого выйдет, в голове не укладываются многие вещи.

Много людей даже не знали про «Унион», но сейчас будут следить, что из этого получится. Смысл был только в подогреве интереса к себе. Не думаю, что это решение принято со спортивной точки зрения. Какая-то мышиная возня.

Всe-таки немцы стали одними из первых лояльны ко всем таким революционным делам. Когда я играл, то всe ещe осторожно проявлялось, но сейчас всe это стало там обыденностью.

Вот сейчас пошли по такому пути, что женщина в футболе. Это освещается как-то ненормально, но, может, это войдeт в практику в Европе.

В России такого однозначно ещe долго не будет. Мужчин должны тренировать мужчины», – заявил Кирьяков.

Источник: «Советский спорт»
Германия. Бундеслига Унион Кирьяков Сергей Эта Мари-Луиза
stop mashina
1775996860
Зачем она будет ходить в мужскую душевую ? Выберет тактику, назначит состав на игру, если надо сделает замечание кому следует, проконтролирует тренировку. Ассистенты у неё мужчины будут, в какие то моменты просто отправит их со своим приказом.
Ответить
evgevg13
1775997686
Немецкая порнуха всегда была в цене...
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1776002083
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА у неё футбольная ориентация ⚽
Ответить
«Душевая, голые мужские тела»: у Кирьякова есть вопросы к назначению нового тренера «Униона»
