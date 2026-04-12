«Душевая, голые мужские тела»: у Кирьякова есть вопросы к назначению нового тренера «Униона»

Бывший динамовец Сергей Кирьяков прокомментировал смену главного тренера в «Унионе».

Команду из Берлина вместо Штеффена Баумгарта возглавила Мари-Луиза Эта.

Это первая женщина, ставшая главным тренером в мужском клубе из топ-5 лиг Европы.

«Неожиданное ноу-хау. Ещe никто не додумывался до такой идеи, немцы стали первопроходцами.

Сразу всплывают разные нюансы – раздевалка, голые мужские тела, душевая. Даже не знаю, что из этого выйдет, в голове не укладываются многие вещи.

Много людей даже не знали про «Унион», но сейчас будут следить, что из этого получится. Смысл был только в подогреве интереса к себе. Не думаю, что это решение принято со спортивной точки зрения. Какая-то мышиная возня.

Всe-таки немцы стали одними из первых лояльны ко всем таким революционным делам. Когда я играл, то всe ещe осторожно проявлялось, но сейчас всe это стало там обыденностью.

Вот сейчас пошли по такому пути, что женщина в футболе. Это освещается как-то ненормально, но, может, это войдeт в практику в Европе.

В России такого однозначно ещe долго не будет. Мужчин должны тренировать мужчины», – заявил Кирьяков.