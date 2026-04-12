Клуб Бундеслиги назначил главным тренером женщину

«Унион» объявил об увольнении главного тренера Штеффена Баумгарта.

Берлинский клуб сообщил, что вместе с Баумгартом своих постов лишились ассистенты Данило де Cоуза и Кевин Маккенна.

Исполняющей обязанности главного тренера мужской команды стала Мари-Луиза Эта, которая ранее работала с «Унионом» U19 и летом должна возглавить женскую профессиональную команду клуба.

«Мы провели крайне разочаровывающую вторую половину сезона и не позволим себе ослепиться нашим положением в таблице. Наша ситуация остается шаткой, и нам срочно нужны очки, чтобы сохранить место в лиге. Две победы в четырнадцати матчах после зимнего перерыва и игра, которую команда показывала в последние недели, не дают нам уверенности, что с текущим устройством мы еще сможем все перевернуть. Поэтому мы решили начать заново.

Я рад, что Мари-Луиза Эта согласилась принять эту роль на временной основе, прежде чем, как и планировалось, стать главным тренером женской профессиональной команды летом.

Мы хотели бы поблагодарить Штеффена Баумгарта, Данило де Соузу и Кевина Маккенну за их работу. Мы обязаны им тем, что в прошлом сезоне уверенно сохранили место в лиге, а также хорошим набором очков в первой половине этого сезона. Мы желаем им всего наилучшего – и в профессиональном, и в личном плане», – сказал Хорст Хельдт, директор «Униона» по мужскому профессиональному футболу.

«Учитывая разрыв по очкам в нижней части таблицы, наше место в Бундеслиге пока не гарантировано. Я рада, что клуб доверил мне эту сложную задачу. Одной из сильных сторон «Униона» всегда была и остается способность сплотиться в таких ситуациях. И, конечно, я убеждена, что вместе с командой мы наберем решающие очки», – заявила Эта.

Эта приступила к работе. Клуб также пообещал позднее сообщить о назначении нового главного тренера «Униона» U19.