Клуб Бундеслиги назначил главным тренером женщину

Сегодня, 09:14
20

«Унион» объявил об увольнении главного тренера Штеффена Баумгарта.

Берлинский клуб сообщил, что вместе с Баумгартом своих постов лишились ассистенты Данило де Cоуза и Кевин Маккенна.

Исполняющей обязанности главного тренера мужской команды стала Мари-Луиза Эта, которая ранее работала с «Унионом» U19 и летом должна возглавить женскую профессиональную команду клуба.

«Мы провели крайне разочаровывающую вторую половину сезона и не позволим себе ослепиться нашим положением в таблице. Наша ситуация остается шаткой, и нам срочно нужны очки, чтобы сохранить место в лиге. Две победы в четырнадцати матчах после зимнего перерыва и игра, которую команда показывала в последние недели, не дают нам уверенности, что с текущим устройством мы еще сможем все перевернуть. Поэтому мы решили начать заново.

Я рад, что Мари-Луиза Эта согласилась принять эту роль на временной основе, прежде чем, как и планировалось, стать главным тренером женской профессиональной команды летом.

Мы хотели бы поблагодарить Штеффена Баумгарта, Данило де Соузу и Кевина Маккенну за их работу. Мы обязаны им тем, что в прошлом сезоне уверенно сохранили место в лиге, а также хорошим набором очков в первой половине этого сезона. Мы желаем им всего наилучшего – и в профессиональном, и в личном плане», – сказал Хорст Хельдт, директор «Униона» по мужскому профессиональному футболу.

«Учитывая разрыв по очкам в нижней части таблицы, наше место в Бундеслиге пока не гарантировано. Я рада, что клуб доверил мне эту сложную задачу. Одной из сильных сторон «Униона» всегда была и остается способность сплотиться в таких ситуациях. И, конечно, я убеждена, что вместе с командой мы наберем решающие очки», – заявила Эта.

Эта приступила к работе. Клуб также пообещал позднее сообщить о назначении нового главного тренера «Униона» U19.

  • «Унион» занимает в Бундеслиге 11-е место.
  • Накануне команда проиграла «Хайденхайму» (1:3).
  • Баумгарт был в «Унионе» с декабря 2024 года.

Источник: официальный сайт «Униона»
Германия. Бундеслига Унион Баумгарт Штеффен Эта Мари-Луиза
Комментарии (20)
Spartak_forv@
1775977331
Всех болельщиков поздравляю со светлым праздником Пасхи!Гармонии и безграничного счастья на жизненном пути!Христос Воскресе!
Ответить
...уефан
1775977565
...Увидя фото на буфете, Пацанчик наложил в штанишки. Конфет ему, уж не хотелось, Он плача углубился в книжки...
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1775977658
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА поздравляю с днём 65 летия полёта в космос Юрия Гагарина, кстати, миссия США Артемида II к Луне успешно вернулась на Землю, приводнилась в океане, в экипаже были три мужчины и одна женщина ⚽
Ответить
За что бан ?
1775977770
Нууууу может быть . Это точно женщина ? Европа всёж таки ...
Ответить
vvv123
1775978641
Я Эта. Я это, кто не забьет, тому не даммм!
Ответить
Красногорск_Фан
1775978844
В любом случае выйдет знатное немецкое порно
Ответить
Интерес
1775979628
Я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик...Ну а кому ещё в Германии можно доверить команду мужчинок?
Ответить
Cleaner
1775981667
Мягко говоря, клуб накрылся медным тазом.)))
Ответить
Plyash
1775987735
Интересно , а замутить с Мари-Луиз безопасней , чем со звездой СрачТВ Марией Орзул ? В эфир не попадёшь ?
Ответить
TANNER
1776004222
Хз как насчет Германии, но в РПЛ она бы точно на равных соревновалась с тренерами мужиками, потому что уровень РПЛ как раз наравне с женским футболом. Было бы интересно посмотреть
Ответить
