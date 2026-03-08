«Боруссия» расстанется с основным полузащитником

Управляющий директор дортмундской «Боруссии» Ларс Риккен заявил, что клуб решил не продлевать контракт с полузащитником Юлианом Брандтом.

«Были открытые переговоры, и мы пришли к решению, что его контракт не будет продлен. Он сыграл несколько сотен матчей за дортмундскую «Боруссию». Мы можем только быть ему благодарны.

Он провел у нас семь лет. Через несколько недель ему исполнится 30. Мы переориентируемся. Это также может стать новой возможностью для обеих сторон. Мы расстаемся с ним с большой благодарностью», – сказал Риккен.