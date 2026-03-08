МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу

В матче регулярного чемпионата МЛС «Ди Си Юнайтед» уступил на своем поле «Интер Майами» со счетом 1:2.
У гостей в первом тайме забили Родриго Де Пауль на 17-й минуте и Лионель Месси на 27-й. У «Ди Си Юнайтед» после перерыва отличился Тай Барибо на 75-й.
«Интер Майами» с 6 очками после 3 матчей занимает 4-е место в Восточной конференции. У «Ди Си Юнайтед» на счету 3 очка.
Лионель Месси забил 899-й гол в карьере. Он провел полный матч.
США. МЛС. 3 тур
Ди Си Юнайтед - Интер Майами - 1:2 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Р. Де Пауль, 17; 0:2 - Л. Месси, 27; 1:2 - Т. Барибо, 75.
Источник: «Бомбардир»