МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу

В матче регулярного чемпионата МЛС «Ди Си Юнайтед» уступил на своем поле «Интер Майами» со счетом 1:2.

У гостей в первом тайме забили Родриго Де Пауль на 17-й минуте и Лионель Месси на 27-й. У «Ди Си Юнайтед» после перерыва отличился Тай Барибо на 75-й.

«Интер Майами» с 6 очками после 3 матчей занимает 4-е место в Восточной конференции. У «Ди Си Юнайтед» на счету 3 очка.

Лионель Месси забил 899-й гол в карьере. Он провел полный матч.