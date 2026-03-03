Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС

Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер рассказал, что российский полузащитник Алексей Миранчук набирает форму после травмы.

– Почему Миранчук снова вышел во втором тайме? Его что-то беспокоит?

– В предсезонке Алекс получил небольшую травму подколенного сухожилия, из-за которой сыграл всего одну игру и провел на поле 45 минут. Поэтому мы все еще восстанавливаем его форму. Сейчас с ним все в порядке. Мы ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав. Возможно, это уже будет в субботу.