Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС

Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер рассказал, что российский полузащитник Алексей Миранчук набирает форму после травмы.
– Почему Миранчук снова вышел во втором тайме? Его что-то беспокоит?
– В предсезонке Алекс получил небольшую травму подколенного сухожилия, из-за которой сыграл всего одну игру и провел на поле 45 минут. Поэтому мы все еще восстанавливаем его форму. Сейчас с ним все в порядке. Мы ожидаем, что он скоро вернется в стартовый состав. Возможно, это уже будет в субботу.
- В гостевом матче регулярного чемпионата MLS с «Сан-Хосе Эртквейкс» 1 марта Миранчук появился на поле на 60-й минуте и не отметился результативными действиями. Его команда проиграла 0:2.
- Россиянин также вышел на замену на 73-й минуте в предыдущей встрече с «Цинциннати».
