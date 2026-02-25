Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Месси сказал, что ему кажется странным в современном футболе

Месси сказал, что ему кажется странным в современном футболе

Сегодня, 09:22

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своем поведении на поле и реакции на это.

«Я не святой. В ходе матча ты накаляешься. Но что происходит на поле, то и остается на поле. На поле трудно контролировать себя.

Бывают моменты, когда ты реагируешь быстро, но сердце колотится до предела. Позже, когда ты спокойно оглядываешься назад, то сожалеешь об этом, но в тот момент ты не думаешь о том, что ты сделал или не сделал, чтобы избежать сплетен. Нужно вести себя естественно.

Потом меня расстраивает то, что я вижу. Возможно, я зашел слишком далеко и сказал что-то, потому что тебя захватывает пыл момента, и именно тогда мы используем фразу «что происходит на поле, то и остается на поле».

И что происходит в раздевалке, то и остается в раздевалке. Мне кажется странным, что сейчас люди говорят о том, что происходит в раздевалке. Я вырос в другом поколении, но времена тоже меняются. Сегодня люди больше пользуются социальными сетями, и все становится более открытым», – сказал Месси.

  • Срок контракта 38-летнего аргентинца с «Интер Майами» рассчитан до конца 2028 года.
  • Ранее Месси пытался войти в раздевалку судей после поражения от «Лос-Анджелеса» (0:3) в стартовом матче сезона в МЛС.

Источник: Infobae
США. МЛС Интер Майами Месси Лионель
