Месси рассказал о странном алкогольном напитке, который он обычно пьет

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о необычном напитке, который помогает ему быстрее захмелеть.
«Я люблю вино, но если не его, то пью свой обычный напиток: вино со «Спрайтом». Так эффект наступает быстрее, ха-ха!» – сказал Месси.
По словам аргентинца, такой коктейль идеально подходит ему, особенно под палящим солнцем Майами, поскольку помогает расслабиться.
- В прошлом году 38-летний форвард провел за клуб из Флориды 49 матчей, забил 43 гола, сделал 26 ассистов.
- Срок контракта Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2028 года.
Источник: Daily Mail