Месси рассказал о странном алкогольном напитке, который он обычно пьет

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о необычном напитке, который помогает ему быстрее захмелеть.

«Я люблю вино, но если не его, то пью свой обычный напиток: вино со «Спрайтом». Так эффект наступает быстрее, ха-ха!» – сказал Месси.

По словам аргентинца, такой коктейль идеально подходит ему, особенно под палящим солнцем Майами, поскольку помогает расслабиться.