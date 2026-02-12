Месси обратился к болельщикам из Пуэрто-Рико – матч «Интер Майами» перенесли из-за его травмы

Товарищеский матч «Интер Майами» с эквадорским «Индепендьенте дель Валле» перенесен с 13 на 26 февраля.
Сегодня «цапли» сообщили, что форвард команды Лионель Месси получил растяжение мышцы задней части левого бедра.
«К сожалению, в последнем матче я почувствовал мышечное напряжение, но мы очень ждали встречи с вами, поэтому вместе с клубом работали над поиском альтернативной даты, чтобы поехать и сыграть в Пуэрто-Рико. Мы знаем, как вы взволнованы и хотите посмотреть матч «Интер Майами», и будет очень здорово, если это произойдет в ближайшее время», – сказал Месси.
Встреча пройдет в Баямоне на острове Пуэрто-Рико. Открытая тренировка клуба из Флориды перенесена на 25 февраля.
«Клуб в сотрудничестве с организатором мероприятия и правительством Пуэрто‑Рико считает, что перенос матча позволит болельщикам в Пуэрто‑Рико получить наилучшие впечатления», – говорится в сообщении «Интер Майами».
- В 2024 году Месси не смог принять участие в предсезонном товарищеском матче в Гонконге из‑за травмы. После гневной реакции местных жителей на отсутствие аргентинца организатор мероприятия предложил болельщикам частичный возврат денег.
- Новый чемпионат МЛС стартует 21 февраля.