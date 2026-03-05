Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» впервые проиграл при Кэррике, пропустив от «Ньюкасла» на 90-й минуте

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» впервые проиграл при Кэррике, пропустив от «Ньюкасла» на 90-й минуте

5 марта, 01:19
2

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Ньюкасла» в 29-м туре чемпионата Англии.

Манкунианцы весь второй тайм играли в большинстве после удаления Джейкоба Рэмзи.

Численное преимущество не помогло «МЮ» набрать очки – они пропустили на 90-й минуте от вышедшего на замену Вильяма Осулы.

«Юнайтед» впервые проиграл при тренере Майкле Кэррике.

Англия. Премьер-лига. 29 тур
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед - 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Э. Гордон, 45+6 (с пенальти); 1:1 - Каземиро, 45+9; 2:1 - В. Осула, 90.
Удаления: Д. Рэмзи, 45+1 (вторая ж.к) - нет.
