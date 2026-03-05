АПЛ. «Манчестер Юнайтед» впервые проиграл при Кэррике, пропустив от «Ньюкасла» на 90-й минуте

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Ньюкасла» в 29-м туре чемпионата Англии.

Манкунианцы весь второй тайм играли в большинстве после удаления Джейкоба Рэмзи.

Численное преимущество не помогло «МЮ» набрать очки – они пропустили на 90-й минуте от вышедшего на замену Вильяма Осулы.

«Юнайтед» впервые проиграл при тренере Майкле Кэррике.