Бартон – об экс-президенте США: «Трясется, как срущий пес»

Скандальный английский футболист Джоуи Бартон высмеял поведение бывшего президента США Билла Клинтона.

Он отреагировал на видео допроса Клинтона в Конгрессе. Экс-глава Белого дома давал показания по делу Эпштейна.

«По-моему, так выглядит человек, который виновен... Он трясется, как срущий пес 🐕💨» , – написал Бартон в соцсетях.