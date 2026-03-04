Бартон – об экс-президенте США: «Трясется, как срущий пес»

Скандальный английский футболист Джоуи Бартон высмеял поведение бывшего президента США Билла Клинтона.
Он отреагировал на видео допроса Клинтона в Конгрессе. Экс-глава Белого дома давал показания по делу Эпштейна.
«По-моему, так выглядит человек, который виновен... Он трясется, как срущий пес 🐕💨» , – написал Бартон в соцсетях.
- Клинтону сейчас 79 лет. Он был президентом США с 1993 по 2001 год.
- На допросе он утверждал, что не знал о преступлениях Эпштейна.
- На видео видно, что экс-президент с дрожащими руками запинается, отвечая на вопросы.
- Клинтон несколько раз летал на частном самолeте Эпштейна в начале 2000-х годов.
Источник: твиттер Джоуи Бартона