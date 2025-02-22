Бартону не понравился внешний вид Аморима: «Не смей носить худи в «МЮ», ублюдок»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джоуи Бартон обрушился с критикой на главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.

Аморим вышел на матч АПЛ против «Эвертона» (2:2) в худи.

«Такая одежда – повод для увольнения. Поменяй свой долбаный прикид!

Ты – тренер «МЮ». До тебя тут были Мэтт Басби, сэр Алекс Фергюсон. Не смей носить худи, ублюдок», – написал Бартон.

«Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 15-м.

При этом в Лиге Европы манчестерцы идут без поражений.

Аморим пришел в конце 2024 года, сменив тен Хага.

Фото: твиттер «Манчестер Юнайтед»