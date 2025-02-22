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  • Бартону не понравился внешний вид Аморима: «Не смей носить худи в «МЮ», ублюдок»

Бартону не понравился внешний вид Аморима: «Не смей носить худи в «МЮ», ублюдок»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Джоуи Бартон обрушился с критикой на главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.

Аморим вышел на матч АПЛ против «Эвертона» (2:2) в худи.

«Такая одежда – повод для увольнения. Поменяй свой долбаный прикид!

Ты – тренер «МЮ». До тебя тут были Мэтт Басби, сэр Алекс Фергюсон. Не смей носить худи, ублюдок», – написал Бартон.

  • «Манчестер Юнайтед» идет в АПЛ 15-м.
  • При этом в Лиге Европы манчестерцы идут без поражений.
  • Аморим пришел в конце 2024 года, сменив тен Хага.

Фото: твиттер «Манчестер Юнайтед»

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Источник: твиттер Джоуи Бартона

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Комментарии (2)
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n876
1740253152
Бартон гонит.
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Интерес
1740254388
ВЫсокие эуропейские отношения. "И эти люди запрещают нам ковыряться в носу!?"
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