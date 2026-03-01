АПЛ. «Манчестер Юнайтед» в большинстве добился волевой победы над «Пэлас» (2:1), у Бруну 1+1

«Манчестер Юнайтед» в 28-м туре чемпионата Англии победил дома лондонский «Кристал Пэлас». Команда Оливера Глазнера забила первой, но потом упустила преимущество.

Единственный гол у «Пэлас» забил Максенс Лакруа.

У «Манчестер Юнайтед» в двух голах поучаствовал португальский полузащитник Бруну Фернандеш. Сначала он реализовал пенальти, а затем сделал результативную передачу на нападающего Беньямина Шешко.

С 56-й минуты лондонская команда была в меньшинстве после удаления Лакруа.

Команда Майкла Кэррика поднялась на третью строчку. Отрыв от первой – десять баллов. «Кристал Пэлас» опустился на 14-ю позицию.