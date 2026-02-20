Сака после продления контракта с «Арсеналом» вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Букайо Сака будет зарабатывать 300 тысяч фунтов в неделю по новому соглашению с «Арсеналом».
Теперь 24-летний вингер входит в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ.
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 525 тысяч фунтов в неделю;
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 400 тысяч фунтов в неделю;
- Каземиро («Манчестер Юнайтед») – 350 тысяч фунтов в неделю;
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 350 тысяч фунтов в неделю;
- Букайо Сака («Арсенал») – 300 тысяч фунтов в неделю;
- Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 300 тысяч фунтов в неделю;
- Омар Мармуш («Манчестер Сити») – 295 тысяч фунтов в неделю;
- Александер Исак («Ливерпуль») – 280 тысяч фунтов в неделю;
- Кай Хаверц («Арсенал») – 280 тысяч фунтов в неделю;
- Габриэль Жезус («Арсенал») – 265 тысяч фунтов в неделю.
Источник: Daily Mail