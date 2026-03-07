«Ливерпуль» продлил контракт с 90-миллионным футболистом

«Ливерпуль» объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Райаном Гравенберхом.

Стороны продлили контракт до лета 2032 года.

«Я очень счастлив. Горжусь тем, что продлил контракт с таким большим клубом. Рад, что могу остаться здесь еще на многие годы.

Я сразу почувствовал доверие со стороны клуба и главного тренера. Поэтому решение мне далось легко.

Моей семье тоже здесь нравится. Мы уже почти три года здесь, так что я уже все знаю. Рад, что нахожусь здесь», – прокомментировал 23-летний нидерландец.