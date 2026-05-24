Каррагер объяснил, почему Гвардиола лучше Фергюсона

24 мая, 16:13
14

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола превосходит бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

«Пеп уже оставил след в «Барселоне», когда выиграл три чемпионата Испании подряд и две Лиги чемпионов.

Меня удивляют те, кто ставит Фергюсона выше Гвардиолы. Я с трудом могу найти хотя бы одну причину, которая оправдывала бы такое утверждение.

Все, кто считает иначе, настолько зашорены, что, кажется, забыли: когда эти двое встречались в крупнейших матчах, Гвардиола был безоговорочным победителем.

Величайшая команда Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» была уверенно обыграна «Барселоной» Гвардиолы со счетом 2:0 в финале Лиги чемпионов-2009. Два года спустя чемпионы Испании выдали мастер-класс, который изменил то, как в футбол играют на всех уровнях последние 15 лет, переиграв сильный «Юнайтед» со счетом 3:1.

За 26 лет на «Олд Траффорд» Фергюсон довел привычку побеждать до совершенства и выиграл 38 трофеев. Но процент побед Гвардиолы за 10 лет в «Сити» выше. Да, он уступает Фергюсону по количеству титулов в АПЛ – у того их 13. Но мы что, оцениваем величие этих двоих только по долголетию в одном клубе?

В 55 лет Гвардиола уже выигрывал титулы в трех главных лигах Европы. Если у него будет энергия работать до 71 года, как Фергюсон, то при нынешней траектории он в итоге выиграет больше.

Не менее важно наследие каталонского маэстро. Ни один тренер не вдохновил столько подражателей. Гвардиола переписал тренерские методички и придумал новый футбольный словарь», – написал Каррагер.

  • 55-летний Гвардиола покинет «Манчестер Сити» по окончании сезона, несмотря на действующий контракт, который рассчитан до июня 2027 года.
  • 84-летний Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 годы.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Каррагер Джейми Фергюсон Алекс Гвардиола Хосеп
Комментарии (14)
Таврида
1779628891
Фергюссон раскрывал таланты, а Гвардиола их покупал. У сэра Алекса просто интернета не было, пришлось Руни и Роналду лично просматривать и прокачивать, а Хосеп уже готового Холанда взял.
рылы
1779633825
а гвардеололо выигрывал чемпионат с абердином, и не раз?
Play
1779635006
Наверное, в глобальном развитии, Пеп дал футболу больше, дав ход конспектам Ташуева, он разнообразил тактику до предела. Но я так сходу не вспомню, чтобы он воспитал хоть одного топового игрока. Да, безусловно многие при нём прогрессировали и выходили на новый уровень, но вот так чтобы как САФ, взять вообще пацана и сделать из него звезду, хз, не помню.
TOMSON
1779637374
Тренеры двух разных поколений при этом оба гении. Но вероятно именно матчи с Пепом заставили Фергюсона задуматься об уходе. В них действительно все было в одну калитку
Damir07
1779644968
И вы ставите такого специалиста комментировать Во первых он всю жизнь против мю был и сейчас не упустит уколоть Во вторых он просто д.... И в третих сравнивать сэр Алекса и гворделола это как ж... с пальцем Он пеп ни когда круче Алекса не будет потому что пер выигрывал бабками а Алекс своими воспитинниками Пеп ни одного игрока не вырастил а сэр Алекс сколько куча их Пеп за одно трансфернре окно потратил больше денег чем сэр Алекс за все 27 лет вместе взяты
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
