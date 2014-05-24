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Джейми Каррагер
Джейми Каррагер
Завершил карьеру
28 января 1978 (48)
#23 | Защитник
192 см | 84 кг
Англия
Статистика
Новости
Публикации
Каррагер назвал форварда, который забьет 1000 голов и станет лучшим бомбардиром всех времен
10 сентября
6
Каррагер сказал, что помешает Кейну выиграть «Золотой мяч»
4 июля
Каррагер объяснил, почему Гвардиола лучше Фергюсона
24 мая
14
Топ-10 лучших футболистов, игравших за один клуб
6 апреля
5
Каррагер посоветовал «Манчестер Юнайтед» назначить экс-тренера «Спартака»
13 марта
Салах побил клубный рекорд «Ливерпуля»
10 марта
Каррагер обвинил Моуринью в лицемерии из-за слов о Винисиусе
18 февраля
1
Каррагер назвал позором слова Салаха про «Ливерпуль»
2025.12.09 00:20
Каррагер назвал желаемый финал Лиги чемпионов
2025.09.16 23:29
Каррагер поиздевался над «Манчестер Юнайтед», обыграв знаменитую цитату Фергюсона
2025.05.22 09:35
Каррагер эмоционально описал победу «Ливерпуля» над «ПСЖ»
2025.03.06 12:48
Каррагер оценил шансы «Реала» выиграть Лигу чемпионов
2025.02.26 16:40
1
Топ-5 лучших игроков в истории «Ливерпуля» по версии Каррагера
2024.11.26 13:47
Каррагер выбрал лучших футболистов в истории на разных позициях
2024.10.31 23:11
Каррагер выбрал лучших игроков мира на разных позициях
2024.10.31 19:50
Каррагер – о Мбаппе: «Реал» думал, что купил лучшего игрока мира, хотя он уже был у них»
2024.10.23 16:37
2
Новый тренер «Ливерпуля» пошутил над Каррагером
2024.08.26 20:00
1
Каррагер спрогнозировал топ-6 АПЛ по итогам сезона-2024/25
2024.08.12 21:09
Экс-капитан «Ливерпуля» – о поражении в дерби с «Эвертоном»: «Конец чемпионской гонки для нас»
2024.04.25 08:44
Каррагер определил величайшего бомбардира всех времен
2024.04.20 08:50
2
Каррагер обратился к Клоппу после разгромного поражения «Ливерпуля» от «Аталанты»
2024.04.12 14:50
9
Каррагер спрогнозировал финалистов и победителя Лиги чемпионов
2024.04.10 21:56
Каррагер определил фаворита в чемпионской гонке АПЛ
2024.04.08 14:58
Каррагер назвал самого важного человека в истории футбола
2024.03.28 10:20
3
Каррагер исключил «Реал» из числа лучших команд Европы
2024.03.07 13:53
3
Каррагер раскрыл реакцию Гарри Невилла на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
2024.02.02 15:55
Реакция Каррагера на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
2024.01.26 15:56
1
Символическая сборная сезона АПЛ по версии Каррагера
2024.01.02 17:40
Каррагер не верит в чемпионство «Арсенала» по двум причинам
2023.12.09 12:45
1
Гари Невилл включился в спор Гвардиолы и Каррагера
2023.12.06 21:56
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