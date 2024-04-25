Экс-капитан «Ливерпуля» – о поражении в дерби с «Эвертоном»: «Конец чемпионской гонки для нас»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер констатировал выбывание команды из числа реальных претендентов на чемпионство в сезоне-2023/24.
- «Ливерпуль» проиграл в дерби «Эвертону» (0:2), потеряв очки в 3 из 4 последних матчей АПЛ.
- Команда отстала от «Арсенала» на 3 очка.
- Мерсисайдцы опережают «Манчестер Сити» на 1 балл при 2 играх в запасе у конкурента.
«Конец чемпионской гонки для «Ливерпуля». Это вечер «Эвертона». Придется принять поражение», – заявил экс-капитан «Ливерпуля».
Источник: BBC