Экс-капитан «Ливерпуля» – о поражении в дерби с «Эвертоном»: «Конец чемпионской гонки для нас»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер констатировал выбывание команды из числа реальных претендентов на чемпионство в сезоне-2023/24.

«Ливерпуль» проиграл в дерби «Эвертону» (0:2), потеряв очки в 3 из 4 последних матчей АПЛ.

Команда отстала от «Арсенала» на 3 очка.

Мерсисайдцы опережают «Манчестер Сити» на 1 балл при 2 играх в запасе у конкурента.

«Конец чемпионской гонки для «Ливерпуля». Это вечер «Эвертона». Придется принять поражение», – заявил экс-капитан «Ливерпуля».