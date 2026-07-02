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  • «Ливерпуль» открыл мемориал в память о Жоте и его брате – они погибли ровно год назад

«Ливерпуль» открыл мемориал в память о Жоте и его брате – они погибли ровно год назад

Вчера, 23:39

«Ливерпуль» сообщил об открытии нового мемориала возле домашнего стадиона.

Он посвящен экс-игроку мерсисайдского клуба Диогу Жоте и его брату Андре Силве.

Футболисты погибли в автокатастрофе в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.

Мемориал вблизи «Энфилда» называется Forever 20 – цифра «20» это отсылка к игровому номеру португальца.

«В центре находится скульптура в виде струящегося сердца, напоминающая о праздновании культового гола Диогу, а под разными углами также видны цифры 20 и 30, которые украшали их игровые футболки.

На нее также нанесен текст знаменитой песни о Жоте, которую пели [болельщики] на 20-й минуте каждого матча «Ливерпуля» на протяжении всего прошлого сезона, а также контроллер PlayStation, символизирующий любовь Диогу к играм», – говорится в пресс-релизе «Ливерпуля».

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Источник: сайт «Ливерпуля»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Жота Диогу
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