«Ливерпуль» открыл мемориал в память о Жоте и его брате – они погибли ровно год назад

«Ливерпуль» сообщил об открытии нового мемориала возле домашнего стадиона.
Он посвящен экс-игроку мерсисайдского клуба Диогу Жоте и его брату Андре Силве.
Футболисты погибли в автокатастрофе в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.
Мемориал вблизи «Энфилда» называется Forever 20 – цифра «20» это отсылка к игровому номеру португальца.
«В центре находится скульптура в виде струящегося сердца, напоминающая о праздновании культового гола Диогу, а под разными углами также видны цифры 20 и 30, которые украшали их игровые футболки.
На нее также нанесен текст знаменитой песни о Жоте, которую пели [болельщики] на 20-й минуте каждого матча «Ливерпуля» на протяжении всего прошлого сезона, а также контроллер PlayStation, символизирующий любовь Диогу к играм», – говорится в пресс-релизе «Ливерпуля».