Каррагер спрогнозировал финалистов и победителя Лиги чемпионов

Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился прогнозом о ходе плей-офф ЛЧ-2023/24.

По его мнению, стадию 1/4 финала главного еврокубка преодолеют «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ» и «Атлетико».

«В финал выйдет «ПСЖ» – и встретится с «Манчестер Сити».

И победителем станет команда со 115 обвинениями [со стороны АПЛ] – «Манчестер Сити»!» – сказал Каррагер.