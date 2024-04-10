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    • Каррагер спрогнозировал финалистов и победителя Лиги чемпионов

    Каррагер спрогнозировал финалистов и победителя Лиги чемпионов

    Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился прогнозом о ходе плей-офф ЛЧ-2023/24.

    По его мнению, стадию 1/4 финала главного еврокубка преодолеют «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ» и «Атлетико».

    «В финал выйдет «ПСЖ» – и встретится с «Манчестер Сити».

    И победителем станет команда со 115 обвинениями [со стороны АПЛ] – «Манчестер Сити»!» – сказал Каррагер.

    • «Сити» – действующий победитель Лиги чемпионов.
    • В четвертьфинале им противостоит «Реал» (первый матч в Мадриде завершился со счетом 3:3).

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    Источник: CBS Sports

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    10.04.2024 21:56
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