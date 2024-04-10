Каррагер спрогнозировал финалистов и победителя Лиги чемпионов

Экс-капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился прогнозом о ходе плей-офф ЛЧ-2023/24.
По его мнению, стадию 1/4 финала главного еврокубка преодолеют «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ» и «Атлетико».
«В финал выйдет «ПСЖ» – и встретится с «Манчестер Сити».
И победителем станет команда со 115 обвинениями [со стороны АПЛ] – «Манчестер Сити»!» – сказал Каррагер.
- «Сити» – действующий победитель Лиги чемпионов.
- В четвертьфинале им противостоит «Реал» (первый матч в Мадриде завершился со счетом 3:3).