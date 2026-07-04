Каррагер сказал, что помешает Кейну выиграть «Золотой мяч»

Джейми Каррагер сомневается, что нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн получит «Золотой мяч» в 2026 году.

В клубном сезоне-2025/26 Кейн забил 61 голов и сделал 7 ассистов в 51 матче.

На ЧМ-2026 он отличился 5 раз в 4 играх.

«По итогам последних 12 месяцев Гарри Кейн должен получить «Золотой мяч».

К сожалению, он, скорее всего, его не выиграет, потому что в год проведения чемпионата мира награда обязательно достанется главному игроку команды-победительницы.

Как бы мне ни хотелось верить, что сборная Англии всe ещe может выиграть ЧМ-2026, эту точку зрения ничто не подтверждает – особенно после последних матчей», – сказал Каррагер.

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