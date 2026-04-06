Топ-10 лучших футболистов, игравших за один клуб

BBC представил рейтинг сильнейших игроков в истории футбола среди тех, кто всю карьеру провел в одной команде.
В списке есть советский вратарь Лев Яшин – экс-динамовец занял девятое место.
- Франческо Тотти («Рома», 1992-2017);
- Паоло Мальдини («Милан», 1984-2009);
- Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед», 1990-2014);
- Тони Адамс («Арсенал», 1983-2002);
- Карлес Пуйоль («Барселона», 1996-2014);
- Джейми Каррагер («Ливерпуль», 1996-2013);
- Мэтт Ле Тиссье («Саутгемптон», 1986-2002);
- Джузеппе Бергоми («Интер», 1979-1999);
- Лев Яшин («Динамо», 1950-1970);
- Иньяки Уильямс («Атлетик», играет с 2014 года).
Источник: BBC