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Франческо Тотти
Франческо Тотти
Завершил карьеру
27 сентября 1976 (49), Рим
#10 | Нападающий
180 см | 82 кг
Италия
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Публикации
Топ-10 лучших футболистов, игравших за один клуб
6 апреля
5
Шара Буллет составил топ-5 лучших футболистов в истории
12 февраля
49-летний Тотти может вернуться в «Рому»
8 февраля
4
Игнашевич составил топ-5 самых сложных соперников в карьере
8 января
4
19-летний сын Тотти объявил о завершении карьеры
2025.07.28 20:40
Мусаев: «Хочу, чтобы Сперцян стал краснодарским Джеррардом или Тотти»
2025.07.11 23:24
1
Дьяков – об уходе Шунина из футбола: «Как Тотти в «Роме», так Антон – в «Динамо»
2025.05.07 21:43
Тотти отреагировал на критику за поездку в Россию
2025.05.06 20:34
10
Тотти травят в Италии за поездку в Россию
2025.05.03 17:00
5
«Вломил ему с ноги»: Радимов рассказал о конфликте с Тотти
2025.04.24 10:40
2
Мостовой высказался о работе тренером совместно с Тотти: «В футболе все давно придумано»
2025.04.16 07:48
5
Мостовой раскрыл, о чем договорился с Тотти: «Встретимся и решим, кто лучше»
2025.04.15 18:10
1
Мостовой отреагировал на слова Тотти в свой адрес
2025.04.15 13:01
4
Тотти заявил, что Мостового знают во всем мире
2025.04.14 16:18
1
Экс-советник Федуна отреагировал на угрозы в адрес Тотти из-за поездки в Москву
2025.04.11 17:59
Тотти угрожали из-за поездки в Москву
2025.04.11 15:30
8
Фото
Тотти подарили футболку «Спартака»
2025.04.10 15:56
10
Мостовой раскрыл содержание разговора с Тотти в Москве
2025.04.10 09:02
1
Мостовой ответил на вопрос, кто лучше как футболист – он или Тотти
2025.04.09 11:50
3
Тотти выбрал лучших тренеров в карьере
2025.04.08 19:10
Черданцев раскрыл, о чем общался с Тотти на итальянском языке
2025.04.08 18:39
Канчельскис сказал, может ли Дзюба претендовать на звание императора Москвы
2025.04.08 12:58
18
Тотти назвал лучшего российского футболиста
2025.04.08 08:24
6
Тотти высказался о тренере «Спартака»
2025.04.08 07:53
1
Тотти прокомментировал выступление Миранчука за «Аталанту»
2025.04.07 23:35
Раскрыта стоимость визита Тотти в Москву
2025.04.04 17:36
1
Тотти назвал условие для отказа от поездки в Москву
2025.03.25 23:35
Тотти отреагировал на сравнения с Марадоной
2025.03.22 09:35
Мостовой – о приезде Тотти в Москву: «Я как Царь встречусь с Императором Рима»
2025.03.12 11:20
12
Булыкин поучаствует в одном турнире с Тотти и Пануччи
2025.01.30 13:14
1
2
3
4
5
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