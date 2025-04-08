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Тотти назвал лучшего российского футболиста

Сегодня, 08:24
2

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти сказал, кого считает лучшим российским футболистом.

– Всегда выбираю Дмитрия Аленичева. Я имел счастье играть вместе с ним. Он потрясающий игрок и человек. У нас с Дмитрием прекрасные отношения.

– С кем из мировых звезд можете его сравнить?

– Возможно, с Антонио Ди Натале.

– Один из итальянских журналистов недавно называл Игоря Шалимова лучшим российским футболистом, игравшим в Италии. А ваше мнение?

– Я не могу выбрать никого, кроме Аленичева. Он очень сильный футболист. Мой выбор такой.

  • Аленичев выступал вместе с Тотти за «Рому» в 1998–2000 годах.
  • Россиянин выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА в составе «Порту» и забивал голы в финальных матчах этих турниров.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Тотти Франческо Аленичев Дмитрий
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Комментарии (2)
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JIEGEHDA
1744090020
Шалимова он не знает. Что удивляет про Аршавина не слова не сказал . А ведь Шава реально тогда пол Европы на уши поставил.
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Gwynbleidd
1744090770
Мостовому только не показывайте. А то он Тотти назовёт не до футболистом, который ничего не добился и не разбирается в футболе )))
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