Тотти назвал лучшего российского футболиста

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти сказал, кого считает лучшим российским футболистом.

– Всегда выбираю Дмитрия Аленичева. Я имел счастье играть вместе с ним. Он потрясающий игрок и человек. У нас с Дмитрием прекрасные отношения.

– С кем из мировых звезд можете его сравнить?

– Возможно, с Антонио Ди Натале.

– Один из итальянских журналистов недавно называл Игоря Шалимова лучшим российским футболистом, игравшим в Италии. А ваше мнение?

– Я не могу выбрать никого, кроме Аленичева. Он очень сильный футболист. Мой выбор такой.