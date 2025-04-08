Тотти назвал лучшего российского футболиста

Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти сказал, кого считает лучшим российским футболистом.
– Всегда выбираю Дмитрия Аленичева. Я имел счастье играть вместе с ним. Он потрясающий игрок и человек. У нас с Дмитрием прекрасные отношения.
– С кем из мировых звезд можете его сравнить?
– Возможно, с Антонио Ди Натале.
– Один из итальянских журналистов недавно называл Игоря Шалимова лучшим российским футболистом, игравшим в Италии. А ваше мнение?
– Я не могу выбрать никого, кроме Аленичева. Он очень сильный футболист. Мой выбор такой.
- Аленичев выступал вместе с Тотти за «Рому» в 1998–2000 годах.
- Россиянин выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА в составе «Порту» и забивал голы в финальных матчах этих турниров.
Источник: Sport24